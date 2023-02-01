جورجينيو يُثني على فريقه الجديد آرسنال من قبل beIN SPORTS February 1, 2023 18:34 0:39 دقيقة في أول ظهور صحفي له بعد انتقاله إلى صفوف آرسنال، أثنى لاعب الوسط جورجينيو على فريقه الجديد، وقال الدولي الإيطالي إنه كان يعرف مسبقاً قدرة الغانرز على خوض موسم جيد، عندما كان يلعب آنذاك في صفوف تشلسي. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز آرسنال جورجينيو -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة أوناحي يفتتح رصيده التهديفي مع مارسيليا 0:37 دقيقة لايبتسيش إلى ربع النهائي على حساب هوفنهايم 2:04 دقيقة إنسو فرنانديس يصبح أغلى لاعب في تاريخ البريميرليغ 0:39 دقيقة جورجينيو يُثني على فريقه الجديد آرسنال 0:29 دقيقة توتنهام يعلن خضوع مدربه كونتي إلى عملية جراحية 0:41 دقيقة لا إجراءات تأديبية بحق النجم الألماني زفيريف 0:38 دقيقة وارينسكولد يفوز بالمرحلة الثالثة من طواف السعودية 1:00 دقيقة السعادة تغمر مات دوهيرتي 0:36 دقيقة المملكة العربية السعودية تستضيف كأس آسيا 2027 0:44 دقيقة تشلسي يعلن اكتمال صفقه انتقال فيرنانديز إليه