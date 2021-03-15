وسجل جوتا الذي انضم إلى ليفربول في أيلول/سبتمبر الماضي مقابل 57 مليون دولار الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ولعب جوتا الذي غاب أكثر من ثلاثة أشهر بسبب الاصابة، أساسيا الى جانب الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه، في غياب البرازيلي روبرتو فيرمينو، فكان الثلاثي صانع هدف الفوز من هجمة مرتدة منسقة تبادل خلالها صلاح الكرة مع مانيه ومنه الى البرتغالي المتوغل داخل المنطقة فسددها قوية بيسراه على يمين مواطنه حارس المرمى الدولي روي باتريسيو الذي لمس الكرة بيده دون أن ينجح في إبعادها.

وهو الفوز الأول لليفربول بعد خسارتين متتاليتين والثاني في مبارياته الثماني الأخيرة التي مني خلالها بست هزائم بينها خمسة على ملعبه "أنفيلد".

واستفاد ليفربول جيدا من خسارة ايفرتون أمام ضيفه بيرنلي 1-2 السبت، وتوتنهام أمام جاره ومضيفه آرسنال بالنتيجة ذاتها الأحد، ليلحق بالأول إلى المركز السادس برصيد 46 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام توتنهام الذي تراجع الى المركز الثامن، علما بأنه لعب مباراة أكثر منهما.

كما استغل ليفربول أيضا خسارة وست هام الخامس أمام مانشستر يونايتد الثاني صفر-1 الأحد، وتعثر تشيلسي الرابع أمام مضيفه ليدز يونايتد سلبا السبت، ليقلص الفارق الى نقطتين عن الأول وإلى أربع نقاط عن الثاني في سعيه الى إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل لضمان مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخاض ليفربول المباراة في غياب العديد من نجومه بسبب الإصابة، وعانى الأمرين لتحقيق الفوز لأن وولفرهامبتون كان الطرف الأفضل والأخطر أغلب فترات المباراة خصوصا في شوطها الأول.

وكاد وولفرهامبتون يفعلها مبكرا بتسديدة قوية لمدافعه الدولي البرتغالي نيلسون سيميدو تصدى لها حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر بصعوبة (5).

وأهدر مانيه فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل إثر تلقيه كرة عرضية من ترينت-ألكسندر أرنولد فتابعها بارتماءة رأسية بجوار القائم الأيسر للحارس باتريسيو (37).

ونجح ليفربول في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة منسقة تبادل خلالها صلاح الكرة مع مانيه ومنه إلى جوتا المتوغل داخل المنطقة فسددها قوية بيسراه اسكنها على يمين الحارس باتريسيو (45+2).

وسجل صلاح هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" (85).

وشهدت الدقيقة 86 إصابة حارس مرمى وولفرهامبتون بارتجاج في الدماغ إثر اصطدامه بقائده المدافع كونور كودي حيث توقفت المباراة لأكثر من 13 دقيقة قبل ان يتم اخراجه على نقالة ودخل جون رودي مكانه.

وكان وولفرهامبتون أنهى تبديلاته القانونية الثلاثة، فاستفاد من التبديلات الإضافية في حالات الارتجاج الدماغي.

وكانت أندية الدوري صوتت على إدخال تبديلين إضافيين لكل مباراة ولكل فريق في حالة إصابة لاعب بارتجاج في الدماغ اعتباراً من كانون الثاني/يناير الماضي.