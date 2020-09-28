وقال جوتا: "إنه شعور رائع أن تسجل هدفك الأول لهذا النادي الرائع، لقد حاولت أن أتعرف على الجميع وأن أكون جاهزاً لخوض هذه المغامرة الجديدة".

وأكد جوتا أن ليفربول قدم أداءً رائعاً وصنع العديد من الفرص وسجل 3 أهداف "هكذا تربح المباريات".



