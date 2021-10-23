توخيل منزعج من إصابة الثنائي لوكاكو وفيرنر من قبل beIN SPORTS October 23, 2021 09:21 0:41 دقيقة أبدى توماس توخيل مدرب تشيلسي انزعاجه من إصابة مهاجمي الفريق روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر في نفس الوقت، مؤكدا ثقته بكاي هافيرتس الذي بدأ يعود لمستواه بشكل تدريجي. مقابلات تقارير إخبارية روميلو لوكاكو الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي توماس توخيل تيمو فيرنر -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة كروس يؤكد أهمية مواجهة "الكلاسيكو" 0:46 دقيقة ديباي يتطلّع للمشاركة في الكلاسيكو 0:34 دقيقة غوارديولا: "لكل مباراة حقيقتها" 0:58 دقيقة رونالدو: "علينا التحلّي بالروح القتالية" 0:41 دقيقة توخيل منزعج من إصابة الثنائي لوكاكو وفيرنر 0:34 دقيقة مشوار المصري مصطفى عسل يتوقّف عند نصف النهائي 0:47 دقيقة حارس أوساسونا يحرمه من فوز رابع توالياً 4:02 دقيقة أرسنال يعود لسكة الانتصارات 28:54 دقيقة بنزيمة يكشف بعض أسراره مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا 3:21 دقيقة تحديد موعد النطق بالحكم بقضية شريط فيديو فالبوينا