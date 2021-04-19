وبعد بداية قوية في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم تراجعت نتائج الفريق اللندني، إذ يحتل حالياً المركز السابع برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وقال توتنهام "يمكن للنادي أن يعلن اليوم إعفاء جوزيه مورينيو وطاقمه التدريبي جواو ساكرامنتو، نونو سانتوس، كارلوس لالين وجوفاني تشيرا من مهامهم".

ونقل توتنهام عن رئيس مجلس الإدارة دانيال ليفي قوله: "لقد كان جوزيه وطاقمه التدريبي معنا خلال بعض الأوقات الأكثر تحدياً لنا كفريق. جوزيه محترف حقيقي وأظهر مرونة هائلة خلال الوباء (فيروس كورونا)".

وتابع ليفي "على المستوى الشخصي، لقد استمتعت بالعمل معه ونأسف لأن الأمور لم تسر كما توقعنا كلانا. سيكون دائماً موضع ترحيب هنا ونود أن نشكره وطاقمه التدريبي على مساهمتهم".

وكشف النادي اللندني أن لاعبه السابق ومدرب فريق تحت 19 سنة حالياً راين مايسون سيتولى مهام إدارة الفريق في تمارين اليوم تحضيراً للقاء الأربعاء ضد ساوثمبتون في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز، على أن يتم تقديم أي مستجد في الوقت المناسب.

واختار توتنهام اقالة البرتغالي البالغ 58 عاماً في وقت حساس جداً، ليس لأن الدوري الممتاز وصل الى أمتاره الأخيرة وحسب بل لأن الفريق مدعو لمواجهة مانشستر سيتي الأحد في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتخلى النادي اللندني عن المدرب البرتغالي بعد 17 شهراً على استلامه المهام خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وخاض الفريق اللندني إلى الآن 32 مباراة في الدوري فاز في 14 وتعادل في 8 وخسر 10.

وكان مورينيو تولى مسؤولية تدريب توتنهام في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021



