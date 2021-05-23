وتجرع ليستر سيتي مرارة الموسم الماضي عندما وجد نفسه خارج المسابقة القارية العريقة في المرحلة الاخيرة بخسارته على أرضه امام مانشستر يونايتد 0-2.

وفشل ليستر سيتي مرة أخرى في استغلال عامل الاستضافة وتقدمه مرتين وخرج خاسراً 2-4.

ومنح جايمي فاردي التقدم لليستر سيتي من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه إثر عرقلته من المدافع الدولي البلجيكي توبي ألدرفيليد وتم التأكد منها باستشارة حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" (18)، لكن هاري كاين أدرك التعادل بتسديدة قوية على الطاير بيسراه من مسافة قريبة مرت بين ساقي الحارس الدولي الدنماركي العملاق كاسبر شمايكل (45+3).

وهو الهدف الـ23 لكاين هذا الموسم فتوج هدافاً للدوري بفارق هدف واحد أمام مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح.

واصطاد فاردي ركلة جزاء ثانية مطلع الشوط الثاني اثر عرقلته من المدافع الدولي الكولومبي دافيدسون سانشيس فانبرى لها بنفسه مانحا التقدم مجددا لفريقه (52)، لكن الحارس شمايكل ارتكب خطأ في إبعاد كرة عرضية فاتردت من يده إلى داخل المرمى مانحا التعادل للضيوف (76).

وقلب البديل الويلزي غاريث بايل المعار من ريال مدريد الإسباني، الطاولة على أصحاب الأرض بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 87 بتسديدة قوية زاحفة اثر تمريرة من كاين، والسادسة من الوقت بدل الضائع من مجهود فردي رائع انهاه بتسديدة زاحفة ارتطمت بالقائم الأيمن وارتدت إليه ليتابعها داخل المرمى الخالي.

وضمن وست هام يونايتد البطاقة الثانية المؤهلة الى مسابقة الدوري الأوروبي بفوزه على ضيفه ساوثمبتون بثنائية سجلها الإسباني بابلو فورناليس (30 و33).

وأنهى وست هام الموسم في المركز السادس برصيد 65 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام توتنهام السابع والذي سيشارك في الدور الفاصل للمسابقة القارية الجديدة دوري المؤتمر الأوروبي الجديدة "يوروبا كونفرنس ليغ".

مانشستر يونايتد يستعيد التوازن

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم بفوز عندما تغلب على مضيفه ولفرهامبتون 2-1.

واستعاد مانشستر يونايتد توازنه في توقيت مناسب مؤكداً استعداده لمواجهته لفياريال الإسباني الأربعاء في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وهو الفوز الأول ليونايتد بعد خسارتين وتعادل في مبارياته الثلاث الأخيرة.

وخاض مانشستر يونايتد المباراة بتشكيلة رديفة وافتتح التسجيل في الدقيقة 13 عبر السويدي انطوني ايلانغا، لكن المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو أدرك التعادل في الدقيقة 39، قبل أن يمنح الدولي الاسباني السابق المخضرم خوان ماتا الفوز للشياطين الحمر من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

هذا وفشِل أرسنال في المشاركة في مُلحق النُسخة الأولى من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل رغم تحقيقه الفوز على ضيفه برايتون بهدفين دون مقابل

نيكولا بيبي انتظر إلى حدود الدقيقة التاسعة والأربعين ليُدون الهدف الأول للغانرز، قبل أن يعود اللاعب ذاته للتوقيع على الثنائية في الدقيقة الستين.

فوزٌ لم يكن كافيا لآرسنال للمشاركة في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بعد أن أنهى المَوسمَ ثامنا برصيد 61 نقطة بفارق نقطة واحدة عن توتنهام.



وتغلب ليدز يونايتد على وست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف لاسباني رودريغو (17) وكالفين فيليبس (42) وباتريك بامفورد (79 من ركلة جزاء) مقابل هدف للويلزي هال روبسون كانو (90).