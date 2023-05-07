النادي قال إنه على علم بالحادثة التي تعرض لها نجمه الكوري الجنوبي، وإن التمييز من أي نوع مكروه وغيرُ مقبول وأضاف توتنهام أنه يعملُ مع شرطة العاصمة ومع كريستال بالاس للوصول إلى المتورطين في الحادثة، مؤكداً عزمَه اتخاذ أقوى إجراء ممكن تُجاههَم.

Club Statement - Heung-Min Son — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 7, 2023



