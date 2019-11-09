ووقف شيفيلد نداً عنيداً في وجه توتنهام وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي لا بل تفوق عليه في بعض مراحل الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استغل المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين خطأ داخل المنطقة ليسدد الكرة بين ساقي حارس الضيوف دين هندرسون مفتتحاً التسجيل (58).

وبعد أن ألغى الحكم هدفاً لشيفيلد بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، نجح الأخير في إدراك التعادل عن طريق تمريرة عرضية خادعة لجورج بالدوك تابعت طريقها نحو الشباك (78).

ورمى مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريستيو بوكيتينو بآخر أوراقه عندما أشرك البرازيلي لوكاس مورا الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة أبعدها حارس شيفيلد ببراعة فوق العارضة (88).

وعمّق بيرنلي جراح وست هام بثلاثية نظيفة، في حين تغلب نيوكاسل على بورنموث 2-1 وإيفرتون على ساوثهامبتون بالنتيجة ذاتها.