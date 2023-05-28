ديوغو جوتا منح الأسبقية للضيوف في الدقيقة العاشرة، وضاعفروبيرتو فيرمينو تقدم الريدز بعدها بأربع دقائق.

وقلص القائد جيمس وورد براوس الفارق لمصلحة المضيف في الدقيقة التاسعة عشرة، ثم نجح الغاني كمال الدين سوليمانا في إدراك التعادل لساوثهامبتون في حدود الدقيقة الثامنة والعشرين وعاد اللاعب ذاته مطلع الشوط الثاني ليضع زملاءَه في المقدمة بهدف ثالث.

ورفع آدم آرمسترونغ غلة أصحاب الأرض إلى رباعية في الدقيقة الرابعة والستين، ودون الهولندي كودي خاكبو الهدف الثالث للريدز في الدقيقة الثانية والسبعين ثم بعدها مباشرة عاد ديوغو جونا ليدون ثنائيته الشخصية محرزا رابع أهداف ليفربول.