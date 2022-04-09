بعد خسارة قاسية على أرضه ضد ريال مدريد الإسباني ومدوية أمام برينتفورد، صب تشيلسي جام غضبه على مضيفه ساوثهامبتون، ليعزز مركزه الثالث ويقترب من ضمان بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما تعثر كل من أرسنال ومانشستر يونايتد في معركة المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية الأم.

وسجل لتشيلسي كل من ماركوس ألونسو (8)، مايسون ماونت (16 و54)، والألمانيين تيمو فيرنر (22 و49) وكاي هافيرتس (31).

ورغم أن المهمة تبدو صعبة، إلا أن بطل أوروبا يمني النفس بقلب الأمور في العاصمة الإسبانية الثلاثاء عندما يحل على ريال مدريد، لاسيما بعد إلغاء قاعدة الأهداف المسجلة خارج الديار هذا الموسم.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 62 نقطة، أما ساوثهامبتون ففي المركز 13 برصيد 36.