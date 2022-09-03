تقدم وست هام الذي يعاني في مطلع الموسم الحالي بواسطة مهاجمه ميكايل انتونيو (63)، بيد أن تشيلسي أدرك التعادل عن طريق ظهيره الايسر بن تشيلول (76)، قبل أن يمنحه الألماني كاي هافيرتس الفوز قبل النهاية بدقيقتين، علماً أن الحكم ألغى هدف التعادل لوست هام الذي سجله الإيفواري ماكسويل كورنيه في الدقيقة الاخيرة بسبب مخالفة.

فوز مثير لبورنموث على نوتنغهام

من جانبه أهدر نوتنغهام فوريست العائد إلى دوري النخبة للمرة الأولى منذ عام 1999، تقدمه 2-صفر أمام بورنموث الجريح ليخسر 2-3.

وسقط نيوكاسل في فخ التعادل السلبي على أرضه مع كريستال بالاس، في حين ألحق برنتفورد هزيمة ثقيلة بليدز يونايتد 5-2 بينها ثلاثية لمهاجمه ايفان توني.

