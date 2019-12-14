مني تشلسي بخسارة قاتلة وقاسية على أرضه أمام ضيفه بورنموث بنتيجة 1-صفر بهدف لدان غوسلينغ في الدقيقة 84 بفضل تقنية المساعدة بالفيديو "في آي أر".

وسجل غوسلينغ بعد تمريرة من الكولومبي جيفيرسون ليرما فوق المدافعين داخل المنطقة، قبل أن يسكن الكرة في الشباك، إلا أن الحكم رفع رايته مشيرا إلى تسلل قبل أن تلغي التقنية قراره.

وتجمّد رصيد تشيلسي عند 29 نقطة في المركز الرابع متقدما بفارق أربع نقاط فقط على شيفيلد الخامس والذي أسقط ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-صفر.

وسجل الاسكتلندي جون فليك ثنائية (50 و73) وقاد شيفيلد إلى الفوز ليواصل الفريق نتائجه المميزة هذا الموسم بعد صعوده إلى دوري الأضواء.

وهو الفوز السادس لشيفيلد رافعا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس مؤقتا قبل استكمال المرحلة غدا.

كما وحقق بيرنلي الفوز بنتيجة 1-صفر على نيوكاسل بفضل هدف المهاجم النيوزيلندي كريس وود (58).



