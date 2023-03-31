برايتون يقيم إفطاراً داخل ملعب أميكس من قبل beIN SPORTS March 31, 2023 15:39 1:55 دقيقة أقام نادي برايتون إفطارا داخل ملعب أميكس بحضور أعداد كبيرة من الجالية المسلمة في المدينة. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز برايتون -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة أماندا صبحي تفوز بلقب بطولة كندا للاسكواش 1:55 دقيقة برايتون يقيم إفطاراً داخل ملعب أميكس 0:57 دقيقة إنريكي يستبعد انتقاله إلى الـ"بريميرليغ" 1:09 دقيقة الاتحاد الفنزويلي يقدم مدربه الجديد 1:00 دقيقة ريشارليسون ينفي قيادته تمرداً على كونتي 0:33 دقيقة أرتيتا مدرب شهر مارس في البريميرليغ 0:45 دقيقة السماح للاعبين الروس بالمشاركة في ويمبلدون 2:47 دقيقة مواجهة شرفية بين الزمالك والمريخ 2:38 دقيقة الرجاء يواجه سيمبا في دوري أبطال إفريقيا 3:01 دقيقة مارسيليا يسعى للحفاظ على المركز الثاني