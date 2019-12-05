عمّق برايتون جراح مضيفه أرسنال وفاز عليه 2-1، اليوم الخميس، في ختام المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

بكر الضيوف بالتسجيل عبر أدام ويبستر في الدقيقة 36، وحاول أرسنال إدراك التعادل في الشوط الأول لكن كل محاولاتهم اصطدمت بالثبات الدفاعي لبرايتون.

في الشوط الثاني، دخل أرسنال بقوة باحثاً عن تعادل مبكّر يعيده في المباراة وهو ما كان له عبر الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي استطاع استغلال ثغرة دفاعية وعادل النتيجة للمدفعجية (50)، لكن برايتون عاد وخطف هدف الفوز عبر الفرنسي نيل موباي الذي استثمر عرضية رائعة من الأسترالي أرون موي في الدقيقة (80).

مباراة برايتون هي الثانية لأرسنال بقيادة مدربه السويدي فريدي ليونغبيرغ الذي يدير الدفة الفنية للفريق خلفاً للإسباني المقال من منصبه يوناي إيمري.

وتعادل الفريق في المباراة الأولى لليونغبيرغ أمام نوريتش سيتي 2-2.

تجمّد رصيد أرسنال عند 19 نقطة في المركز العاشر، في حين ارتقى برايتون إلى المركز الثالث عشر بـ 18 نقطة.

في مباراة أخرى عاد نيوكاسل يونايتد بفوز ثمين من أرض مضيفه شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة.

سجّل الفرنسي ألان سان ماكسيم (15) وجونجو شيلفي (70) ثنائية نيوكاسل الذي ارتقى إلى المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، فيما تجمّد رصيد شيفيلد عند 19 نقطة في المركز التاسع.