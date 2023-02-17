وأكّد الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني تقدمه بعرض للاستحواذِ الكامل على ملكيةِ نادي مانشستر يونايتد.

ويخطط، العرض الذي لم يتم الكشفُ عن قيمته، إلى إعادةِ النادي لمجدهِ السابق داخل وخارج الملعب.

كما سيسعى إلى وضع الجماهير في قلب النادي من جديد وسيكون العرضُ بحسبِ البيان خالياً من الديون من خلال مؤسسة الشيخ جاسم التي تتطلعُ إلى الاستثمار في فرق كرة القدم بالنادي الإنكليزي العريق ومركزهِ التدريبي وملعبه أولد ترافورد إضافة إلى البنية التحتية الأوسع، وتجربةِ المشجعين والمجتمعات التي يدعمُها النادي. أما رؤية العرض فـتقومُ على دعم تمـيز مانشستر يونايتد والنظر إليه كأعظم نادٍ لكرةِ القدم في العالم.

