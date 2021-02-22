وبحسب خطة إعادة فتح البلاد التي ستقام على عدة مراحل، فإن عودة الجماهير هي ضمن المرحلة الثالثة على أن يرتفع العدد المسموح به في الرابعة التي تبدأ في 21 حزيران/يونيو على أقرب تقدير.

وتعتبر هذه الHنباء إيجابية لكأس أوروبا التي أرجئت من الصيف الماضي إلى المقبل بسبب جائحة كوفيد-19 والمقررة بين في 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو، حيث يستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة سبع مباريات، بما فيها مواجهتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية، لذا في حال سارت الخطة كما هو مخطط، قد تشهد تلك المباريات الثلاث مدرجات ممتلئة بالكامل.

وسيسمح بتواجد 10 آلاف شخص أو ربع السعة الاستيعابية (يعتمد العدد الأقل) بالنسبة للملاعب التي تتسع لأكثر من 16 ألف شخص كويمبلي وغالبية ملاعب اندية الدوري الممتاز اعتبارا من 17 ايار/مايو.

وأقيمت مباريات الدوري الممتاز منذ استئنافها في أيار/مايو من الموسم الماضي وانطلاق الحالي خلف أبواب موصدة بسبب تفشي فيروس كورونا ما أدى الى خسائر هائلة للاندية على صعيد الايرادات.

وتأتي هذه الانباء بعد أن كشفت صحيفة "صنداي تايمز" الاحد أن الحكومة البريطانية قد تتقدم باستضافة جميع مباريات كأس أوروبا.

وأفادت الصحيفة أن وزير الثقافة أوليفر دودن أخبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بأن الجماهير قد تعود الى الملاعب في المملكة المتحدة قبل بقية أوروبا، وقد يساهم ذلك في زيادة عدد المباريات التي ستستضيفها بريطانيا في كأس أوروبا أو حتى نقل البطولة بشكل كامل الى أراضيها للتخفيف من خسائر إيرادات التذاكر بالنسبة للاتحاد القاري.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قال الاحد إنه ليس على علم بأي اقتراح لاستضافة البطولة، وصرّح لشبكة "سكاي نيوز": "لم أسمع شيئًا من هذا القبيل، أعتقد أن هذا ليس صحيحًا".

وتعتبر هذه الانباء إيجابية لجميع الاحداث الرياضية في إنكلترا بما فيها بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب التي الغيت العام الماضي للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية بسبب الوباء.