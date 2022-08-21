ويأتيكم اللقاء مباشرةً وحصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM الساعة 6:30 بتوقيت مكة المكرمة.

سيتي يرنو لنقطته التاسعة وتأكيد ثقل ما يحمله من أسلحة على رأسها الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند، بينما نيوكاسل الذي يبدأ موسمه بطموحات متجددة مع مدربه إيدي هاو، يريد أولاً مواصلة النتائج الإيجابية بعد فوز وتعادل أول جولتين، وثانياً تعويض خساراتين قاسيتين أمام سيتي الموسم الماضي ذهاباً 4-0، و5-0 إياباً.

أرقام تمهد للقاء:

- حقق نيوكاسل فوزاً واحداً فقط في آخر 29 مباراة خاضها ضد مانشستر سيتي في الدوري الممتاز (تعادل 4 خسر 24)، 2-1 على ملعبه في يناير 2019.

- فاز مان سيتي في آخر 5 مواجهات ضد نيوكاسل في الدوري الممتاز، وسجل 4 أهداف على الأقل في كل من آخر 3 مباريات منها. ونجح فريقان فقط بتسجيل 4 أهداف أو أكثر في 4 مباريات متتالية ضد نفس المنافس بالدوري الممتاز هما ليفربول ضد وست هام (2017-2018) وتوتنهام ضد ستوك (2016-2017). ويمكن لليفربول أن يحقق ذلك أيضاً الأثنين ضد مان يونايتد.

- نجح مانشستر سيتي بالتسجيل في كل من آخر 27 مباراة بالدوري الممتاز ضد نيوكاسل، في أطول سلسلة من المباريات المتتالية التي سجل فيها فريق ضد نفس المنافس في تاريخ البطولة.

- نيوكاسل ومان سيتي هما الفريقان الوحيدان اللذان حافظا على نظافة شباكهما في الدوري الممتاز هذا الموسم حتى الآن. المرة الأخيرة التي لم تهتز شباك الماغبايز في أول 3 مباريات من بطولة الدوري كانت في موسم 1961-1962 (تير 2).

- لم يخسر مان سيتي في آخر 19 مباراة خارج ملعبه في الدوري الممتاز. وفي حال تجنب الخسارة في هذه المباراة، سيكون الفريق السادس الذي يخوض 20 مباراة على الأقل من دون خسارة على أرض منافسيه في البطولة. ويحمل مانشستر يونايتد الرقم القياسي على هذا الصعيد (29 بين 2020 و2021).

- خسر إيدي هاو مدرب نيوكاسل في مواجهاته الـ 12 مع مان سيتي في الدوري الممتاز (بنسبة 100%)، وهي أعلى حصيلة لمدرب ضد نفس الفريق في تاريخ البطولة.

- فاز بيب غوارديولا مدرب مان سيتي في 10 مواجهات له ضد مدرب نيوكاسل إيدي هاو، في أفضل حصيلة ضد نفس المدرب في تاريخ البطولة.

- حافظ الحارس نيك بوب على شباكه نظيفة في أول مباراتين له مع نيوكاسل في الدوري الممتاز حتى الآن. ولم يسبق لأي حارس لنيوكاسل أن فعل ذلك في أول 3 مباريات له مع الفريق. وبشكل عام، آخر حارس مرمى فعل ذلك في 3 مباريات متتالية بالدوري كان مارتن دوبرافركا في يونيو 2020.

- ساهم كيفن دي بروين لاعب وسط مان سيتي بتسجيل 17 هدفاً في آخر 12 مباراة بالدوري الممتاز، فسجل 9 ومرر 8 كرات حاسمة.

- خاض فيل فودن 99 مباراة مع مان سيتي في الدوري الممتاز، وسيبلغ 22 عاماً و85 يوما في يوم المباراة، وقد يصبح أصغر لاعب يخوض 100 مباراة في البطولة تحت إشراف المدرب بيب غوارديولا، وثاني أصغر لاعب في تاريخ السيتيزنز يحقق ذلك بعد ميكا ريتشاردز.