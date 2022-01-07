وكان من المفترض أن تتراوح فترة غياب فاردي، الذي تعرّض للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه ليستر على ليفربول (1-0) في الجولة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز، ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع قبل أن يعود النادي على لسان مدرّبه براندن رودجرز ويعلن أنّ فترة غياب المهاجم ستمتدّ إلى ثمانية أسابيع.

