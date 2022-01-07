وكان من المفترض أن تتراوح فترة غياب فاردي، الذي تعرّض للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه ليستر على ليفربول (1-0) في الجولة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز، ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع قبل أن يعود النادي على لسان مدرّبه براندن رودجرز ويعلن أنّ فترة غياب المهاجم ستمتدّ إلى ثمانية أسابيع.
الإصابة تُبعد فاردي عن صفوف ليستر سيتي 8 أسابيع
وكان من المفترض أن تتراوح فترة غياب فاردي، الذي تعرّض للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه ليستر على ليفربول (1-0) في الجولة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز، ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع قبل أن يعود النادي على لسان مدرّبه براندن رودجرز ويعلن أنّ فترة غياب المهاجم ستمتدّ إلى ثمانية أسابيع.
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