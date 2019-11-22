إيمري يؤكد ان فريقه يعاني من أزمة نتائج من قبل beIN SPORTS November 22, 2019 17:28 1:15 دقيقة اعترف الإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال بأن فريقه يعاني من أزمة نتائج، مشددا على ضرورة تطوير الأداء وتحقيق نتائج أفضل اعتبارا من المباراة القادمة أمام ساوثهامبتون. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 1:51 دقيقة مباراة مصر وكوت ديفوار - التغطية الخاصة 0:46 دقيقة كلوب يرحب بعودة مورينيو 0:42 دقيقة ديفيس: روسيا تقصي صربيا وتلاقي كندا في نصف النهائي 1:27 دقيقة لقاء خاص مع ألفارو موراتا 1:15 دقيقة إيمري يؤكد ان فريقه يعاني من أزمة نتائج 1:04 دقيقة تفاؤل ملحوظ حول إلغاء الحظر عن تشيلسي 0:30 دقيقة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي – التغطية الخاصة 1:24 دقيقة بيليغريني يعلّق على تعيين مورينيو مدربًا لتوتنهام 0:45 دقيقة رودجرز يشيد بمدرب توتنهام جوزيه مورينيو 1:33 دقيقة ساري يستبعد رونالدو بنسبة 99%