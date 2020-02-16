قدم فريق أرسنال أحد أفضل عروضه في الموسم الحالي واكتسح شباك ضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف دون رد الأحد في إطار المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وهذا هو أكبر فوز لأرسنال في كل البطولات منذ أن استلم مهمة تدريبه الإسباني ميكيل أرتيتا، كما أنه الانتصار الأول بعد أربعة تعادلات متتالية للفريق اللندني في الدوري جعلته يبتعد عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، فتعادل مع كريستال بالاس وشيفيلد يونايتد وتشيلسي ثم بيرنلي قبل أن يحقق فوزه السابع في المسابقة هذا الموسم مقابل 13 تعادل و6 هزائم، فرفع الفريق رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 31 نقطة في المرتبة الثالثة عشرة.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل بدون أهداف، وانفتحت شهية لاعبي أرسنال التهديفية في الشوط الثاني حيث افتتح الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ التسجيل في الدقيقة 54 وسريعاً ما أضاف الإيفواري نيكولاس بيبي الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط.

وحاول نيوكاسل أن يقلص الفارق إلا أنه انهار تماماً في الدقائق الأخيرة إذ استقبلت شباكه الهدف الثالث عن طريق مسعود أوزيل في الدقيقة الأخيرة من هجمة جماعية رائعة، وهو أول أهداف صانع الألعاب الألماني في الدوري منذ تسجيله في شباك كريستال بالاس في نيسان/أبريل عام 2019

واختتم البديل ألكسندر لاكازيت التسجيل بإحرازه الهدف الرابع، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.