مُضِيفا أن وُجود اللاعب السويدي السابق سيَكُون مُفيدا بسبب دِرَايَتِه بالنادي واللاعبين.

وضم الجهاز الفني للمدفعجية أيضاً كل من ألبرت ستويفنبرغ وستيف راوند.

ويعمل ستويفنبرغ حالياً في الجهاز الفني لمنتخب ويلز تحت قيادة ريان غيغز، وسيتولى المنصبين معاً حتى يورو 2020.

أما راوند فسبق له العمل مع ديفيد مويز مدرب إيفرتون ومانشستر يونايتد الأسبق، وتولى ايناكي كانا بافون منصب مدرب حراس المرمى في أرسنال قادماً من صفوف برنتفورد.

يذكر أن أرسنال المتراجع بشدة في الموسم الحالي، يحتل المركز الحادي عشر على لائحة ترتيب فرق الدوري الإنكليزي الممتاز بعد أن فاز في 5 مباريات فقط من أصل 18 مقابل 8 تعادلات و5 هزائم وأحرز الفريق 24 هدفاً ودخل مرماهم 27.

وسيحل المدفعجية ضيوفاً على بورنموث الرابع عشر يوم الخميس القادم في الأسبوع 19، في مباراة يحاول خلالها الفريق أن يختتم العام بفوز يحسن وضعه على جدول الترتيب.

