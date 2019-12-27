أرتيتا يشيد بأداء فريقه December 27, 2019 12:26 0:29 دقيقة وفي المؤتمرِ الصحفي الذي أعقب المباراة التي تعادل بها أرسنال مع بورنموث بهدف لمثله، أشاد أرتيتا مدرب المدفعجية بأداء فريقه مؤكداً أن اللاعبينَ احترموا تعليماته مقابلات ميكيل أرتيتا -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة بن سبعيني أفضل لاعب في ناديه خلال شهر ديسمبر 1:10 دقيقة حفل مرور 10 سنوات على زواج سواريز 0:33 دقيقة أنشيلوتي راض عن أداء الفريق رغم وجود بعض الثغرات 0:29 دقيقة أرتيتا يشيد بأداء فريقه 2:19 دقيقة الرجاء وشبيبة القبائل – التغطية الخاصة 1:57 دقيقة رودجرز يشرح أسباب الهزيمة أمام ليفربول 1:16 دقيقة ميلنر يقدم جائزة أفضل لاعب في المباراة لأرنولد 2:11 دقيقة فان دايك: "كنا جاهزين لهذه المباراة" 2:30 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة ليستر سيتي وليفربول 3:48 دقيقة ليفربول يهدي أنصاره فوزاً كبيرا على ليستر "الوصيف"