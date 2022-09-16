أرتيتا يتمنى أن يزور فينغر نادي أرسنال من جديد من قبل beIN SPORTS September 16, 2022 21:39 1:07 دقيقة أعرب ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال عن رغبته في رؤية آرسين فينغر، يزور النادي من جديد بعد أن غادره عام 2018. وفي معرض حديثه عن توقف مباريات البريمييرليغ عقب رحيل الملكة إليزابيث الثانية، أضاف آرتيتا أنهم قاموا بتكييف جدولهم الزمني مع الأمر. مقابلات أرتيتا أرسنال فينغر -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة ناغلسمان يشيد بالسنغالي مانيه 0:43 دقيقة فرنسا تصل إلى نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة 1:07 دقيقة أرتيتا يتمنى أن يزور فينغر نادي أرسنال من جديد 0:44 دقيقة الكشف عن قائمة هولندا لمواجهتي بولندا وبلجيكا 1:56 دقيقة فيتسل وكاراسكو متحمّسان لمواجهة ريال مدريد 1:31 دقيقة برشلونة يبحث عن مواصلة الضغط على ريال مدريد 1:09 دقيقة إسحاق يثمّن خوضه عدة مباريات في استادات كأس العالم 3:29 دقيقة ديشان يبحث عن الحلول في ظلّ كثرة الإصابات 0:57 دقيقة الفيفا يغلق القضية المرفوعة ضد الاتحاد الإكوادوري 0:49 دقيقة نوتنغهام فوريست المتعثر يسعى للفوز على فولهام