أرتيتا متفائل بقرب عودة بارتي وصاليبا من قبل beIN SPORTS March 31, 2023 22:52 0:43 دقيقة عبر ميكل أرتيتا مدرب آرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة فريقه مع ليدز يونايتد عن تفاؤله بعودة نجمي الفريق توماس بارتي ووليام صاليبا من الإصابة إلى تشكيلة الغانرز في قادم الأسابيع. مقابلات أرتيتا أرسنال -آخر الفيديوهات 2:31 دقيقة فوز معنوي للزمالك على المريخ 0:36 دقيقة ميدفيديف يتأهل إلى نهائي دورة ميامي 0:43 دقيقة أرتيتا متفائل بقرب عودة بارتي وصاليبا 0:57 دقيقة مواجهة منتظرة بين مانشستر سيتي وليفربول 0:34 دقيقة موقعة مرتقبة بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند 0:33 دقيقة حوريا الغيني يتغلّب على فايبرز الأوغندي 0:50 دقيقة إنفانتينو يؤكد ضرورة اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة 1:19 دقيقة أرنولد وروبرتسون يتفقان على صعوبة مواجهة مان سيتي 1:16 دقيقة غوارديولا يطمئن جماهير مانشستر سيتي بشأن هالاند 0:58 دقيقة كلوب يؤكد أنّ تركيز ليفربول منصبّ على مواجهة سيتي