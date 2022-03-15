أرتيتا: "آرسنال يعيش حاليّا أفضل فتراته" من قبل beIN SPORTS March 15, 2022 20:05 0:51 دقيقة قال الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال إنّ فريقَه يعيش حاليّا أفضل فتراته قبل لقاء ليفربول كما تحدّث عن جهود كلوب في صناعة فريق ليفربول الحاليّ. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز آرسنال ميكل أرتيتا -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة ميدلسبره يستنكر طلب تشيلسي اللعب خلف أبواب مغلقة أتلتيكو مدريد يٌقصي يونايتد ويصعد إلى ربع النهائي 0:36 دقيقة يوفنتوس يحجز أولى بطاقات المربع الذهبي 0:51 دقيقة أرتيتا: "آرسنال يعيش حاليّا أفضل فتراته" 1:15 دقيقة كلوب يعلن عن جاهزية صلاح لمواجهة آرسنال 0:24 دقيقة محكمة التحكيم الرياضي تؤيد حظر الفرق الروسية 3:09 دقيقة يونايتد يستقبل أتلتيكو في موقعة لاهبة 10:37 دقيقة لقاء خاص مع دييغو لوبيز حارس إسبانيول 0:37 دقيقة تقارير صحافية تؤكد توصل برشلونة لاتفاق مع كيسييه 1:13 دقيقة هالير يطمح للمزيد مع أياكس