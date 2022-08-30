أرتيتا: آرسنال على أتم الاستعداد للمواجهة القوية أمام آستون فيلا August 30, 2022 21:46 1:00 دقيقة أكد مدرب آرسنال ميكل أرتيتا أن فريقَه على أتم الاستعداد للمواجهة القوية أمام آستون فيلا الأربعاء وأضاف أرتيتا أنه رغم سعادته بالأداء والنتيجة إلى حد الآن إلا أن هناك عملاً كبيراً في انتظار اللاعبين. مقابلات ميكيل أرتيتا آستون فيلا الدوري الإنكليزي الممتاز آرسنال -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة ألكاراث إلى ثاني أدوار بطولة أميركا المفتوحة للتنس 1:00 دقيقة آرسنال على أتم الاستعداد للمواجهة أمام آستون فيلا 1:04 دقيقة السد يستعيد توازنه والريان يتعادل 2:17 دقيقة فالنسيا يقدم كافاني لوسائل الإعلام 0:38 دقيقة دولة الإمارات تمنح حاملي بطاقة "هيا" تأشيرة سياحية 0:58 دقيقة ولفرهامبتون يعلن مغادرة كوتروني وقدوم ساسا 0:47 دقيقة إنفانتينو يواصل زيارته لدول أمريكا الوسطى 0:58 دقيقة قرية بروة تتوسع تحضيراً لاحتضان جماهير المونديال 1:01 دقيقة وزارة الصحة تواصل استعداداتها لمونديال صحي وآمن 2:25 دقيقة كندا وأميركا تقتربان من التأهل لكأس العالم