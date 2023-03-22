وذكر متصدر الدوري الإنكليزي في بيان له، أن اللاعب الياباني خضع لعملية جراحية ناجحة في لندن، بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مباراة الفريق أمام سبورتنغ في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، مضيفاً أن الكل في النادي سيعمل بجد من أجل عودة اللاعب في الوقت المناسب لاستعدادات بداية الموسم المقبل.

