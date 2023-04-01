انتصر آرسنال بنتيجة كبيرة على ضيفه ليدز يونايتد 4-1 اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح البرازيلي غابرييل جيسوس التسجيل لصالح أصحاب الأرض من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

وحسم آرسنال المباراة سريعاً في الشوط الثاني عندما أضاف له وايت الهدف الثاني (47) قبل أن يعود جيسوس ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه (55).

وشهد الربع ساعة الأخير من المباراة هدفاً للدنماركي كريستنسن لاعب ليدز يونايتد (76) وآخر من السويسري تشاكا (84).

ورفع آرسنال رصيده إلى 72 نقطة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف مع مباراة أقل للأخير فيما تجمّد رصيد الخاسر عند 26 نقطة ليبقى في دائرة الفرق المهددة بالهبوط.

وهذا الانتصار السابع توالياً لآرسنال في الدوري والثالث والعشرين بالمسابقة بينما تلقى ليدز يونايتد خسارته الرابعة عشرة هذا الموسم في الدوري.

وأتى هذا الانتصار في فترة مهمة من الموسم لآرسنال قبل أن يواجه ليفربول في التاسع من الشهر الحالي.

وفي مباريات أخرى انتصر بورنموث على فولهام 2-1 وتعادل برايتون مع برينتفورد 3-3 وانتصر كريستال بالاس على ليستر سيتي 2-1 وتعادل نوتنغهام فورست مع وولفرهامبتون 1-1.