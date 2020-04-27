وست هام وبرايتون ينضمان لأرسنال بفتح ملاعب التدريب

وكان انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، أدى في منتصف آذار/مارس الماضي إلى تعليق منافسات البطولة في إنكلترا، كغيرها من غالبية البطولات والمسابقات في أوروبا والعالم. وتتطلع رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لاستئناف الموسم في الثامن من حزيران/يونيو خلف ابواب موصدة على أن ينتهي في 27 تموز/يوليو.

وذكرت صحيفة "ذي تايمز" الإنكليزية السبت، أن مسؤولين في الرابطة عرضوا الأسبوع الماضي "مشروع الاستئناف" على المساهمين والشركاء.

ويتيح المشروع عودة الفرق العشرين المشاركة في الدوري الممتاز، إلى التدريبات في حدود 18 أيار/مايو، ما يمنح اللاعبين ثلاثة اسابيع للاستعداد لاكمال الموسم.

وأصر مسؤولو الرابطة خلال اجتماعهم مع الأندية العشرين، على ضرورة إنهاء الدوري الذي يتصدر ترتيبه ليفربول.

وتتبقى 92 مباراة في الدوري الممتاز قبل تعليقه في 13 آذار/مارس حيث يبدو الـ"ريدز" قريباً أكثر من أي وقت مضى ليتوج بطلا لإنكلترا للمرة الأولى منذ 30 عاماً، بابتعاده بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني.

وقال برايتون في بيان له إن النادي يسمح "بدخول الملاعب الخارجية للاعبي الفريق الأول حصراw، للتدريب الفردي غير الإلزامي".

وأضاف البيان "ينبغي على اللاعبين أن يقوموا بعملية حجز مسبق من اجل تخصيص أوقات وصول متعاقبة، وتخصيص منطقتهم الخاصة للتدريب، ونتوقع الالتزام الكامل بقواعد التباعد الاجتماعي أثناء القيام بذلك، وعند الوصول والخروج من المنشأة".

من جانبه أكد متحدث باسم نادي وست هام إن اللاعبين الذي يسكنون في شقق أو ليس لديهم إمكانية الوصول لمساحات خضراء آمنة، مسموح لهم بالقدوم إلى ملاعب التدريب.

وقال "سيقتصر الموضوع على لاعب واحد في نفس الوقت، وستكون جميع الحصص التدريبية متماشية مع المبادئ التوجيهية الحكومية حول التباعد الاجتماعي".

وأفادت تقارير صحافية إنكليزية السبت، أن السلطات في المملكة المتحدة تعتزم بدءاً من هذا الأسبوع، عقد سلسلة اجتماعات دورية من أجل "تسريع الإيقاع" بشأن عودة المنافسات الرياضية المتوقفة بسبب فيروس "كوفيد-19".

وأشارت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن حكومة بوريس جونسون "تعتزم عقد أول اجتماع ضمن سلسلة يشارك فيها مسؤولون طبيون في مختلف الرياضات البارزة، في محاولة للعودة إلى المنافسات في أسرع وقت ممكن".

وتسبب الوباء بوفاة أكثر من 20 ألفا في بريطانيا وحدها، من أصل قرابة 153 ألف حالة معلنة ومؤكدة.