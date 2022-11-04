هالاند يقترب من المشاركة مع سيتي أمام فولهام

ولم يغامر غوارديولا بهالاند في مواجهة إشبيلية بدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، بعد أن حسم سيتي بالفعل صدارة المجموعة، وذلك بعدما تعرض النرويجي لإصابة أمام ناديه السابق بروسيا دورتموند في الأسبوع السابق.

وسجل هالاند، الذي انسجم سريعاً في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد انتقاله لمانشستر في فترة الانتقالات الصيفية، 22 هدفاً في مختلف المسابقات، وقد يحظى بفرصة لزيادة رصيده المذهل غداً السبت.

وأبلغ غوارديولا مؤتمراً صحفياً اليوم الجمعة قائلاً: " هالاند أصبح أفضل بكثير، وسنحدد موقفه اليوم. إنها خطوة إيجابية، بدأ التدريب اليوم وسنرى بعد الظهيرة، وسنأخذ برأيه في الاعتبار، ورأي الطبيب (إن كان سيلعب) 90 دقيقة أو أقل، سنرى".

غوراديولا يثني على بيكيه

وأثنى المدرب الإسباني على جيرار بيكيه مدافع برشلونة بعدما أعلن اعتزاله هذا الأسبوع، وستكون مباراته الأخيرة مع فريقه، الذي فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين حين كان غوارديولا مدرباً له، غداً السبت.

وأضاف غوارديولا "خبر مفاجئ. أعرف والده ووالدته، هو إنسان رائع. كان يجيد في المباريات الكبرى، كان دائماً في أعلى المستويات، كل الأندية الكبرى تحتاج للاعبين من هذا النوع، فاز بكل شيء مع برشلونة وإسبانيا. حان الوقت (للاعتزال)، والمستقبل سيكون مشرقا، هو فتى ذكي. إنه لشرف كبير لي أن أدربه، لقد أمضينا أربع سنوات رائعة معاً".

وفي ختاك حديثه أشار مدرب سيتي، الذي يتأخر فريقه بنقطتين عن أرسنال المتصدر، قبل مباريات مطلع الأسبوع، إلى إن ثنائي منتخب إنجلترا كالفن فيلبس وكايل ووكر، غير مستعدين للظهور في التشكيلة.

