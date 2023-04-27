نيوكاسل يتمسّك بالمركز الثالث بفوز كبير على إيفرتون

على ملعب "غوديسون بارك"، حقق نيوكاسل القادم من فوز ساحق على توتنهام 6-1، انتصاره السابع في آخر ثماني مراحل، رافعاً رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام يونايتد الذي خاض مباراة أقل.

ويدين نيوكاسل بالانتصار الذي عزز حلمه بالمشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2002-2003، إلى كالوم ويلسون الذي سجل هدفين، الأول في الدقيقة 28 بعدما سقطت الكرة أمامه إثر تسديدة لزميله البرازيلي جوليتون صدها الحارس جوردان بيكفورد، والثاني في الدقيقة 75 بتسديدة من خارج المنطقة.

وسجل كل من جولينتون بكرة رأسية بعد تمريرة من جو ويلوك (72) والبديل جايكوب مورفي بعد تمريرة من البديل الآخر السويدي ألكسندر ايزاك بعد مجهود فردي (81) الهدفين الآخرين، فيما كان هدف إيفرتون الوحيد عبر دوايت ماكنيل من زاوية صعبة إثر ركلة ركنية قبل ثوان من الهدف الرابع للضيوف (80).

وعمق بورنموث جراح مضيفه ساوثهامبتون الأخير الذي يبدو في طريقه الى المستوى الثاني "تشامبيونشيب"، بالفوز عليه بهدف وحيد سجله مارك تافرنييه في الدقيقة 50 قبل أن يخرج مصاباً، رافعاً رصيد فريقه إلى 36 نقطة بفارق 7 نقاط عن منطقة الخطر.