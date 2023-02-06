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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

مانشستر سيتي مُعرض لعقوبات مدمرة في حال ثبوت إدانته

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أفادت تقارير صحفية متعددة أن فريق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز معرض لتوقيع عقوبات رادعة وغير مسبوقة عليه في حال ثبوت إدانته بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

AFP

وأعلنت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن مانشستر سيتي معرض لعدد كبير من العقوبات إذا ما ثبتت إدانته جاء أبرزها على النحو التالي.

•    منع النادي وحظره من لعب أي مباريات في الدوري. 
•    خصم نقاط من رصيده.
•    إعادة بعض المباريات التي تقررها رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز.
•    طرد النادي من الدوري الإنكليزي الممتاز وهبوطه إلى الدرجة الدنيا.
•    دفع غرامة مالية كبيرة.
•    إلغاء أو رفض تسجيل لاعبين جدد.
•    توقيع أي عقوبة أخرى تراها رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز مناسبة.

وكانت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اتهمت مانشستر سيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف، وأعلنت الرابطة إحالة سيتي حامل اللقب إلى لجنة مستقلة، بسبب انتهاكات مزعومة لقواعده المالية.

وتعود الانتهاكات المزعومة إلى الفترة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.

وأوضحت الرابطة أن حامل اللقب الدوري متهم بانتهاك قواعد الدوري التي تتطلب "توفير، بحسن نية، معلومات مالية دقيقة تعطي رؤية حقيقية وعادلة للوضع المالي للنادي".
 

الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي
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