ليستر سيتي يضع حداً لنتائجه السلبية ويصبح ثانياً مؤقتاً



وزار برايتون شباك ضيفه بفضل آدام لالانا بعد 10 دقائق فقط لكن ليستر انتظر حتى الشوط الثاني لإدراك التعادل عن طريق النيجيري كيليتشي إياناتشو (62) قبل أن يمنح الغاني دانييل آمارتي نقاط المباراة لليستر بتسجيله لهدف الفوز في الوقت القاتل (87).

وهذا الفوز الأول لليستر بعد تعثره في آخر مباراتين ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في الوصافة مؤقتاً بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الثالث و12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وتوقف رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز السادس عشر مؤقتاً بفارق ثلاث نقاط عن فولهام صاحب المركز الثامن عشر آخر مراكز الهبوط.

وفي مباراة أخرى تعادل أستون فيلا وضيفه ولفرهامبتون دون أهداف ليرفع صاحب الأرض رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع مقابل 35 نقطة لزملاء البرتغالي سيميدو في المركز الثاني عشر مؤقتاً.

