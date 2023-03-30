لوريس يعود إلى تدريبات توتنهام

وقال سبيرز عبر حسابه على تويتر "عاد هوغو إلى الفريق"، مرفقًا التغريدة بصورة للحارس في التمارين.

Hugo is back with the team 💪 pic.twitter.com/nTqwaQgJGj — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 30, 2023

وتعرض لوريس (36 عامًا) لإصابة في أربطة الركبة نهاية المباراة التي فاز بها فريقه على مانشستر سيتي في الدوري في 5 شباط/فبراير، بعد كرة مشتركة مع لاعب الوسط الإسباني رودري.

بغيابه، عانى توتنهام مع اكتفائه بثلاثة انتصارات مقابل أربع هزائم وتعادلين، وخرج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ميلان الإيطالي (0-1 و0-0) ومن الدور ذاته في الكأس المحلية ضد شيفيلد يونايتد من المستوى الثاني "تشامبيونشيب".

أدت هذه النتائج وتصريحات المدرب أنتوني كونتي الى انفصال توتنهام عن الإيطالي الأحد.

يحتل النادي اللندني راهنًا المركز الرابع في الدوري مع 49 نقطة من 28 مباراة ويخوض صراعًا محتدمًا على آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الابطال.

يحل على إيفرتون الاثنين في ختام المرحلة 29 مع استئناف منافسات الدوري نهاية الأسبوع الحالي بعد النافذة الدولية.

