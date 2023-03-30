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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

لوريس يعود إلى تدريبات توتنهام

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عاد الحارس والقائد الفرنسي هوغو لوريس إلى التدريبات مع فريقه توتنهام للمرة الأولى منذ إصابته في الركبة منتصف شباط/فبراير الماضي، وفق ما أعلن ناديه الخميس.

Reuters

وقال سبيرز عبر حسابه على تويتر "عاد هوغو إلى الفريق"، مرفقًا التغريدة بصورة للحارس في التمارين.

وتعرض لوريس (36 عامًا) لإصابة في أربطة الركبة نهاية المباراة التي فاز بها فريقه على مانشستر سيتي في الدوري في 5 شباط/فبراير، بعد كرة مشتركة مع لاعب الوسط الإسباني رودري.

بغيابه، عانى توتنهام مع اكتفائه بثلاثة انتصارات مقابل أربع هزائم وتعادلين، وخرج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ميلان الإيطالي (0-1 و0-0) ومن الدور ذاته في الكأس المحلية ضد شيفيلد يونايتد من المستوى الثاني "تشامبيونشيب".

أدت هذه النتائج وتصريحات المدرب أنتوني كونتي الى انفصال توتنهام عن الإيطالي الأحد.

يحتل النادي اللندني راهنًا المركز الرابع في الدوري مع 49 نقطة من 28 مباراة ويخوض صراعًا محتدمًا على آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الابطال.

يحل على إيفرتون الاثنين في ختام المرحلة 29 مع استئناف منافسات الدوري نهاية الأسبوع الحالي بعد النافذة الدولية.
 

هوغو لوريس الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام
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