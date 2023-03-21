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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

لجنة حكام البريميرليغ تمنح اللاعبين المسلمين فرصة للإفطار

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أخطرت لجنة حكام الدوري الإنكليزي الممتاز الحكام بإيقاف المباريات المسائية في البريمييرليغ وجميع الدرجات خلال شهر رمضان المبارك لمنح اللاعبين المسلمين فرصة للإفطار.

AFP
الدوري الإنكليزي الممتاز
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