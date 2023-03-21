لجنة حكام البريميرليغ تمنح اللاعبين المسلمين فرصة للإفطار

من قبل beIN SPORTS March 21, 2023 12:53 أخطرت لجنة حكام الدوري الإنكليزي الممتاز الحكام بإيقاف المباريات المسائية في البريمييرليغ وجميع الدرجات خلال شهر رمضان المبارك لمنح اللاعبين المسلمين فرصة للإفطار.