لجنة حكام البريميرليغ تمنح اللاعبين المسلمين فرصة للإفطار من قبل beIN SPORTS March 21, 2023 12:53 أخطرت لجنة حكام الدوري الإنكليزي الممتاز الحكام بإيقاف المباريات المسائية في البريمييرليغ وجميع الدرجات خلال شهر رمضان المبارك لمنح اللاعبين المسلمين فرصة للإفطار. AFP الدوري الإنكليزي الممتاز السابق روي هودسون مدرباً لكريستال بال اقرأ التالي تصريحات كونتي وانتقاده للاعبي اقرأ - آخر الأحداث March 21, 2023 13:09 تصريحات كونتي وانتقاده للاعبي توتنهام يثير الجدل March 21, 2023 12:53 منح اللاعبين المسلمين في البريميرليغ فرصة للإفطار March 21, 2023 09:02 روي هودسون مدرباً لكريستال بالاس March 19, 2023 16:58 أرسنال يعزز صدارته بفوز عريض على كريستال بالاس March 19, 2023 13:40 آرسنال للتمسك بالصدارة March 18, 2023 21:47 إيفرتون يفرض التعادل على تشلسي في الوقت القاتل March 18, 2023 18:01 ساوثهامبتون يُسقط توتنهام في فخ التعادل March 18, 2023 11:57 تشلسي يرنو إلى مواصلة انتصاراته March 17, 2023 23:19 نيوكاسل يفوز على نوتينغهام فورست في الوقت القاتل March 17, 2023 09:28 كريستال بالاس يقيل المدرب باتريك فييرا من منصبه