كونتي يشكر كل من شاركه "الشغف" في توتنهام

وترك الإيطالي منصبه كمدرب لتوتنهام "باتفاق متبادل" بعد 16 شهراً من وصوله إلى نادي شمال لندن.

وجاء رحيله بعد المؤتمر الصحافي الصاخب الذي عقده بعد التعادل مع ساوثهامبتون 3-3 في 18 آذار/مارس الحالي في لقاء كان توتنهام متقدماً خلاله 3-1 في الدوري الممتاز.

وانتقد كونتي لاعبي توتنهام ووصفهم بأنهم "أنانيون" وغير قادرين على الأداء تحت الضغط.

وفي رسالته الوداعية الإثنين على إنستغرام، قال الإيطالي البالغ 53 عاماً "كرة القدم هي شغف. أود أن أشكر بعمق جميع من في توتنهام الذين قَدَّروا وشاركوني شغفي وطريقة عيش كرة القدم كمدرب".

وتابع "أفكر بشكل خاص بالمشجعين الذين أظهروا لي دائماً الدعم والتقدير، لا يمكن نسيان سماعهم يغنون اسمي. انتهت رحلتنا معاً، أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل".

وترك كونتي الذي تولى المنصب في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، مهمة قيادة الفريق لمساعده كريستيان ستيليني حتى نهاية الموسم.

وغادر كونتي النادي اللندني وهو يحتل المركز الرابع في الدوري الممتاز لكن بفارق نقطتين فقط عن نيوكاسل الخامس الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

وسبق لستيليني أن ناب عن كونتي هذا الموسم عندما كان مواطنه يتعافى من جراحة استئصال المرارة.

فاز كونتي الذي كان من المفترض أن ينتهي عقده أواخر الموسم الحالي، بلقب الدوري مع الأندية الثلاثة التي أشرف عليها سابقاً (يوفنتوس وتشلسي وإنتر)، لكنه لم يتمكن من إنهاء صيام توتنهام عن الألقاب طيلة 15 عاماً.

وبعد مباراة ساوثهامبتون، انتقد كونتي أيضاً صيام سبيرز عن الألقاب وثقافة تغيير المدربين بشكل متكرر.

وفي تصريح له الأحد، قال رئيس توتنهام دانيال ليفي: "نحتاج جميعاً إلى التكاتف. على الجميع أن يتقدم لضمان أعلى مركز ممكن (في ترتيب الدوري) لنادينا ومشجعينا المذهلين، المخلصين".

لكن إحدى المجموعات المؤثرة من مشجعي توتنهام حثت مجلس الإدارة على التحلي بالشفافية بشأن استراتيجيته بعدما شهد الفريق تغيير المدرب لموسم رابع توالياً.

وقال بيان مجموعة: "توتنهام هوتسبر سوبورترز تراست" إن "هذا الرحيل لم يكن مفاجئاً بالنسبة لجماهير توتنهام. يجب أن يكون لدى مجلس إدارة النادي الآن استراتيجية واضحة لما سيأتي ومن سيأتي بعد ذلك ويجب أن يخبر جمهور هذا النادي ما هي الخطة".

