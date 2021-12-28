كونتي يدخل تاريخ توتنهام

وتعادل توتنهام مع مستضيفه ساوثهامبتون بهدف لهدف ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي فحافظ كونتي بالتالي على رقمه المميز بعدم الخسارة مع فريق شمال لندن إلى الآن.

وتولى كونتي تدريب توتنهام في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الحالي واستهل مبارياته مع الفريق بالتعادل مع إيفرتون بدون أهداف قبل أن يفوز على ليدز يونايتد (2-1) ثم فاز على برينتفورد بثنائية نظيفة وأعقبها بالفوز على نوريتش سيتي (3-0) وأجبر ليفربول على التعادل (2-2) قبل أن يكتسح كريستال بالاس (3-0)، واختتم مبارياته بالتعادل اليوم خارج ملعبه مع ساوثهامبتون.

