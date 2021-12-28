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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

كونتي يدخل تاريخ توتنهام

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دخل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي تاريخ فريقه توتنهام من الباب الواسع بعد أن أصبح أول مدرب يتجنب الخسارة في أول 7 مباريات له مع الفريق اللندني في الدوري الإنكليزي الممتاز.

Reuters

وتعادل توتنهام مع مستضيفه ساوثهامبتون بهدف لهدف ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي فحافظ كونتي بالتالي على رقمه المميز بعدم الخسارة مع فريق شمال لندن إلى الآن.

وتولى كونتي تدريب توتنهام في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الحالي واستهل مبارياته مع الفريق بالتعادل مع إيفرتون بدون أهداف قبل أن يفوز على ليدز يونايتد (2-1) ثم فاز على برينتفورد بثنائية نظيفة وأعقبها بالفوز على نوريتش سيتي (3-0) وأجبر ليفربول على التعادل (2-2) قبل أن يكتسح كريستال بالاس (3-0)، واختتم مبارياته بالتعادل اليوم خارج ملعبه مع ساوثهامبتون.
 

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