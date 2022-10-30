غوارديولا: "هالاند سيغيب عن مباراة إشبيلية"

واستبدل هالاند، الذي سجل 22 هدفاً بجميع المسابقات هذا الموسم، في الشوط الثاني خلال تعادل سيتي بدون أهداف مع فريقه السابق بروسيا دورتموند يوم الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا بعد تعرضه لكدمة.

وأكد غوارديولا أنه لن يغامر بهدافه النرويجي عند استضافة إشبيلية في دوري الأبطال بعد أن ضمن بالفعل التأهل لأدوار خروج المغلوب.

وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي. سي) "هالاند يواجه مشكلة بالأربطة، يشعر بتحسن وسيحصل على أسبوع من الراحة".

وأضاف: "لن يشارك أمام إشبيلية لأننا تأهلنا بالفعل، نأمل في لحاقه بمباراة فولهام (يوم السبت)، يمكنه مساعدتنا، وإن لم يحدث هذا فربما يلعب أمام تشلسي في كأس الرابطة (في التاسع من نوفمبر").