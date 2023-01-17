شركة إنيوس تدخل السباق لشراء نادي "مانشستر يونايتد"

وأضاف "يمكنني تأكيد دخولنا رسميا السباق" دون الكشف عن تفاصيل.

وكانت صحيفة التايمز أعلنت الخبر في وقت سابق.

وقالت عائلة غليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد في نوفمبر/تشرين الثاني إنها تدرس عدة خيارات بالنسبة لبطل إنكلترا 20 مرة بما في ذلك ضخ استثمارات جديدة أو بيع محتمل للنادي.

ويضغط مشجعو يونايتد منذ وقت طويل لتغيير ملكية النادي وكانت عائلة غليزر هدفا لانتقادات شديدة حيث كان آخر لقب حققه الفريق في 2017.



ويحتل النادي حاليا المركز الرابع في الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 38 نقطة من 18 مباراة بفارق نقطة واحدة عن غريمه المحلي مانشستر سيتي لكنه يتأخر بتسع نقاط عن آرسنال المتصدر.