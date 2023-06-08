رئيس نادي وست هام يؤكد رحيل رايس هذا الصيف

وأكد الرئيس ديفيد سوليفان أنه توصل إلى اتفاق مع ابن الـ24 عامًا لرحيل قائده الذي ارتبط بالانضمام إلى أرسنال ومانشستر يونايتد.

وردًا على سؤال عما إذا كان رفع الكأس في براغ هو آخر ظهور لرايس كلاعب في وست هام، قال سوليفان لـ"توك سبورت": "أعتقد أنه يجب أن يكون كذلك. لقد وعدناه بأنه يمكن أن يذهب".

وتابع "لقد كانت له رغبة في الرحيل وسيقوم بذلك وعلينا الحصول على بديل. إنه ليس شيئًا أردنا حدوثه. عرضنا عليه 200 ألف جنيه إسترليني (249 ألف دولار) في الأسبوع قبل 18 شهرًا ورفضها. لا يمكنك الاحتفاظ بلاعب لا يريد أن يكون هنا".

أضاف "أعتقد أن العروض ستبدأ اليوم. أظهرت ثلاثة أو أربعة أندية اهتمامها ولكن من باب الاحترام لوست هام، وكوننا كنا لا زلنا في المنافسة، لا تقدم العروض للاعبين".