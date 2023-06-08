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الدوري الإنكليزي الممتاز

رئيس نادي وست هام يؤكد رحيل رايس هذا الصيف

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أكد رئيس نادي وست هام الانكليزي الخميس أن القائد ديكلان رايس سيرحل خلال فترة الانتقالات هذا الضيف، بعد ساعات فقط من إنهاء النادي جفاف عن الألقاب استمر لعقود بتتويجه بطلاً لمسابقة كونفرنس ليغ.

reuters

وأكد الرئيس ديفيد سوليفان أنه توصل إلى اتفاق مع ابن الـ24 عامًا لرحيل قائده الذي ارتبط بالانضمام إلى أرسنال ومانشستر يونايتد.

وردًا على سؤال عما إذا كان رفع الكأس في براغ هو آخر ظهور لرايس كلاعب في وست هام، قال سوليفان لـ"توك سبورت": "أعتقد أنه يجب أن يكون كذلك. لقد وعدناه بأنه يمكن أن يذهب".

وتابع "لقد كانت له رغبة في الرحيل وسيقوم بذلك وعلينا الحصول على بديل. إنه ليس شيئًا أردنا حدوثه. عرضنا عليه 200 ألف جنيه إسترليني (249 ألف دولار) في الأسبوع قبل 18 شهرًا ورفضها. لا يمكنك الاحتفاظ بلاعب لا يريد أن يكون هنا".

أضاف "أعتقد أن العروض ستبدأ اليوم. أظهرت ثلاثة أو أربعة أندية اهتمامها ولكن من باب الاحترام لوست هام، وكوننا كنا لا زلنا في المنافسة، لا تقدم العروض للاعبين".

الدوري الإنكليزي الممتاز وست هام
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