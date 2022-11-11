حرمان كلوب من قيادة ليفربول أمام ساوثهامبتون

وأوقف الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الألماني يورغن كلوب مباراة واحدة بسبب مشادة مع مساعد الحكم في فوز فريقه الشهر الماضي على مانشستر سيتي.

وحصل كلوب على بطاقة حمراء بعد مواجهة مع مساعد الحكم احتجاجاً على عدم احتساب مخالفة لمحمد صلاح في الدقائق الأخيرة من الفوز 1-صفر على سيتي في 16 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وتقرر في البداية تغريم كلوب، الذي اعتذر لاحقا عن تصرفه، 30000 جنيه إسترليني (35487 دولاراً) بعدما تقبل تهمة سوء التصرف لكن الاتحاد الإنكليزي تقدم بطعن على العقوبة التي فرضتها لجنة مستقلة.

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان "ونتيجة لهذا، تقرر إيقاف مدرب ليفربول ومنعه من الوجود بجوار الملعب لمباراة واحدة بأثر فوري، وتلقى تحذيراً بشأن تصرفاته مستقبلاً".