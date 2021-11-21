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الدوري الإنكليزي الممتاز

تقارير - مانشستر يونايتد اتخذ قراره بإقالة سولشار

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يبدو أن نادي مانشستر يونايتد اتخذ قراره بإقالة مدرب الفريق الأول النرويجي أولي غونار سولشار من منصبه بعد النتائج المتردية.

Reuters

أشارت تقارير صحافية عدة في إنكلترا بأن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي قررت إقالة مدرب الفريق الأول النرويجي أولي غونار سولشار من منصبه بعد النتائج المتردية التي حققها الفريق بإشرافه في الآونة الأخيرة وذلك إثر السقوط المذل أمام واتفورد 1-4 السبت في الدوري الانكليزي الممتاز.

والخسارة كانت الخامسة في آخر 7 مباريات في الدوري المحلي وجاءت بعد هزائم قاسية أيضا أمام ليستر سيتي 2-4، وليفربول الغريم التقليدي (صفر-5) وأمام الجار مانشستر سيتي صفر-2.

وأشارت صحيفتا "ذي تايمز" و"ذي انديبندنت" وموقع "مانشستر ايفنينغ نيوز" بأن الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه النادي في وقت متأخر من مساء السبت أدى الى اتخاذ القرار بإقالة سولشار الذي استلم منصبه في كانون الأول/ديسمبر عام 2018 خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان سولشار جدد عقده مع الشياطين الحمر لثلاث سنوات جديدة في تموز/يوليو الماضي وسيحصل بالتالي على تعويضات بقيمة 7.5 ملايين جنيه.

ومن الأسماء المرشحة لخلافة سولشار يبرز الفرنسي زين الدين زيدان، الإيرلندي براندن روجرز مدرب ليستر سيتي الحالي، والهولندي اريك تن هاغ مدرب أياكس.
                  
                  
                  
 

مانشستر يونايتد الإنكليزي الدوري الإنكليزي الممتاز أولي غونار سولشار
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