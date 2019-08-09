تأتي أهمية ترتيب الدوري الإنجليزي في ظل المنافسة الشرسة على اللقب بين مانشستر سيتي البطل وليفربول وصيفه وأرسنال الذي تعاقد مع عدة لاعبين مميزين قبل انطلاق الموسم.

ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2019 – 2020 يعد حاسماً في مسألة طموحات الأندية بشأن اقتناص اللقب المحلي أو التنافس على البطولات الخارجية.



وتربّص ليفربول بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي معظم مراحل الموسم المنصرم تاركاً بقية الأندية تحت الضغط لكن ذلك لم يشفع له للتويج باللقب عقب انتفاضة مانشستر سيتي وخطفه للبطولة.

وتنطلق مباريات الدوري الإنجليزي التي ستكون منقولة حصرياً عبر beIN SPORTS في التاسع من أب/أغسطس بلقاء ليفربول ونوريتش سيتي.

ترتيب الدوري الإنجليزي النهائي في الموسم السابق المركز النادي النقاط الأول مانشستر سيتي 98 الثاني ليفربول 97 الثالث تشيلسي 72 الرابع توتنهام 71

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وسيقوم مجموعة من معلقينا المميزين اللذين اعتدتم على التغني بعباراتهم والاستماع لكلاماتهم، بالتناوب في التعليق على أهم مباريات الدوري الإنجليزي خلال الموسم.

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