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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

تأخير موعد ركلة البداية لمباراة فولهام وتوتنهام

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تأخر موعد ركلة البداية لمباراة فولهام وضيفه توتنهام ضمن الجولة 21 من الدوري الإنكليزي الممتاز ربع ساعة بسبب تأخير في المواصلات العامة.

 


 

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