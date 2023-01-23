تأخير موعد ركلة البداية لمباراة فولهام وتوتنهام

من قبل beIN SPORTS January 23, 2023 20:14 تأخر موعد ركلة البداية لمباراة فولهام وضيفه توتنهام ضمن الجولة 21 من الدوري الإنكليزي الممتاز ربع ساعة بسبب تأخير في المواصلات العامة.