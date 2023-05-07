بن رحمة يهدي وست هام الفوز على مانشستر يونايتد

وانتصر وست هام يونايتد على مانشستر يونايتد 1-0 اليوم الأحد ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأتى هدف اللقاء الوحيد بعد تسديدة من سعيد بن رحمة في الدقيقة السابعة والعشرين فشل الإسباني دي خيا في التعامل معها لتعانق شباك مرمى فريقه.

وكان هذا الانتصار الأول لوست هام بعد ثلاث هزائم توالياً ليبتعد عن منطقة الخطر بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس عشر وبفارق سبع نقاط عن نوتنغهام الثامن عشر.

من جهته ازداد موقف مانشستر يونايتد تعقيداً بخسارته الثانية توالياً ليتوقف رصيده عند 63 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة فقط عن ليفربول الخامس والذي لعب مباراة أكثر.