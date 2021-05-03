بايل يقود توتنهام لاكتساح شيفيلد يونايتد

ويدين سبيرز بالفوز إلى الويلزي غاريث بايل الذي سجل الأهداف الثلاثة، الأول (36) والثالث (69) بتمريرتين من الإيفواري سيرج أورييه (36)، والثاني بتمريرة من الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (61) الذي سجل بنفسه الهدف الرابع بتسديدة من خارج المنطقة (77).

وهي المرة الأولى التي يسجل فيها بايل "هاتريك" بقميص توتنهام في الدوري الممتاز منذ كانون الأول/ديسمبر 2012 ضد أستون فيلا (4-صفر).

ورفع توتنهام الذي كان يخوض مباراته الثالثة بقيادة أصغر مدرب في تاريخ الدوري الممتاز (29 عاماً) بعد التي فاز بها في الدوري أمام ساوثهامبتون (2-1) والتي خسرها في نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي (صفر-1)، رصيده إلى 56 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً بفارق ست نقاط عن جاره تشيلسي صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.

ويتقدم الفريق اللندني بفارق نقطة عن وست هام الذي يلعب الإثنين في ضيافة بيرنلي، ونقطتين عن ليفربول التي أرجئت مباراته الأحد مع يونايتد.

وبتأهل إلى "يوروبا ليغ" صاحبا المركزين الخامس والسادس، فيما يخوض السابع الدور الفاصل للمسابقة القارية الجديدة "يوروبا كونفرنس ليغ".

