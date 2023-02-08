الإصابة تحرم توتنهام من خدمات لوريس

من قبل beIN SPORTS February 8, 2023 13:19 أعلن نادي توتنهام الإنكيزي اليوم الأربعاء غياب قائده وحارس مرماه الفرنسي هوغو لوريس لمدّة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع للإصابة في الركبة.