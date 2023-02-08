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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

الإصابة تحرم توتنهام من خدمات لوريس

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أعلن نادي توتنهام الإنكيزي اليوم الأربعاء غياب قائده وحارس مرماه الفرنسي هوغو لوريس لمدّة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع للإصابة في الركبة.

Reuters
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