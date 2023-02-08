الإصابة تحرم توتنهام من خدمات لوريس من قبل beIN SPORTS February 8, 2023 13:19 أعلن نادي توتنهام الإنكيزي اليوم الأربعاء غياب قائده وحارس مرماه الفرنسي هوغو لوريس لمدّة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع للإصابة في الركبة. Reuters هوغو لوريس الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام السابق مانشستر يونايتد يأمل في الضغط اقرأ التالي - آخر الأحداث February 8, 2023 13:19 الإصابة تحرم توتنهام من خدمات لوريس February 8, 2023 11:38 يونايتد يأمل في الضغط على سيتي حين يواجه ليدز February 7, 2023 17:24 تن هاغ يُبدي حذره قبل مواجهة مانشستر يونايتد وليدز February 7, 2023 13:17 ليدز يونايتد - تعيين طاقم تدريبي مؤقت February 7, 2023 09:58 "سيتي" متفاجئ من اتهامات رابطة الدوري الإنكليزي February 6, 2023 17:08 مانشستر سيتي معرض لعقوبات مدمرة في حال ثبوت إدانته February 6, 2023 16:01 ليدز يونايتد يقيل المدرب جيسي مارش February 6, 2023 14:38 كاراغر ينتقد انتقال هالاند إلى مانشسر سيتي February 6, 2023 11:52 اتهام مانشستر سيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف February 5, 2023 20:19 كين يتحدث عن هدفه التاريخي والفوز الثمين على سيتي