اتهام سيلفا على خلفية التغريدة الموجهة إلى مندي

واعتُبِرت التغريدة ذات طبيعة عنصرية، على رغم أن المعنيين أكدا أنها كانت على سبيل المزاح بين صديقين.

ونشر الدولي البرتغالي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، صورة مندي عندما كان طفلا، إلى جانب صورة كاريكاتورية لشخصية ذات بشرة سوداء، تمثل العلامة التجارية لأحد صانعي الفول السوداني بالشوكولا. وعلى رغم قيام سيلفا بحذف التغريدة، الا أنها أثارت انتقادات واسعة على خلفية اتهامه بالعنصرية حيال زميله.

وأشار الاتحاد الإنكليزي في بيان الأربعاء إلى أنه "تم توجيه اتهام لبرناردو سيلفا بسوء السلوك بسبب خرقه قواعد الاتحاد (...) المتعلقة بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2019".

ومنح الاتحاد سيلفا حتى التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي للرد.

وكان سيلفا (25 عاما)، قد بعث خلال الأسبوع الماضي برسالة إلى الاتحاد الإنكليزي اعتذر فيها عما بدر منه. وتضمنت الرسالة دعما من زميله الفرنسي الذي أكد أنه لم يشعر بإساءة جراء ما نشره البرتغالي.

ولقي سيلفا أيضا دعم مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا الذي شدد على أنه ليس عنصريا، وأن ما كتبه كان عبارة عن "دعابة"، مشددا على أن "بنجامان هو بمثابة أخ لبرناردو، وبرناردو بمثابة أخ لبنجامان". وتابع "هذا ما أراه كل يوم في التمارين".

يذكر أن مندي وسيلفا زميلان منذ العام 2016، حيث أمضيا عاما سويا في فريق موناكو الفرنسي قبل انتقالهما إلى سيتي في العام التالي.