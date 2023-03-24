إحالة إيفرتون إلى لجنة مستقلة بشأن انتهاك مزعوم للقواعد المالية

ويتعلق الانتهاك المزعوم بالفترة المنتهية في موسم 2021-2022 عندما تجنب نادي ميرسيسايد الهبوط إلى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" بفارق أربع نقاط عن المركز الثامن عشر.

ووجه كل من بيرنلي الذي هبط من الدوري الممتاز الموسم الماضي، وليدز يونايتد كتابًا إلى رابطة الدوري في أيار/مايو الماضي للتساؤل عما إذا كان إيفرتون قد أبلغ عن خسائر لمدة ثلاث سنوات بقيمة 371.8 مليون جنيه استرليني (454.4 مليون دولار) انتهكت القواعد المالية.

وتسمح لوائح الأرباح والاستدامة المالية في الدوري الممتاز للأندية بخسارة 105 مليون جنيه استرليني كحد أقصى خلال فترة ثلاث سنوات أو مواجهة عقوبات قد تشمل حسم النقاط.

وجاء في بيان صادر عن الرابطة "تؤكد رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز أنها أحالت اليوم (الجمعة) إلى لجنة انتهاكًا مزعومًا للقواعد الربحية والاستدامة في الدوري من قبل نادي إيفرتون".

لكن إيفرتون أكد في وقت لاحق أنه "أصيب بخيبة أمل" من القرار، موضحا في بيان قوي النبرة أن النادي "يعارض بشدة مزاعم عدم الامتثال ويثق تمامًا مع فريقه الخاص المستقل من الخبراء أنه لا يزال ملتزمًا بجميع القواعد والقوانين المالية".

وأضاف إيفرتون أنه "سيدافع بقوة" عن موقفه أمام اللجنة، بعد أن قدم معلومات إلى الدوري الإنكليزي "بطريقة منفتحة وشفافة" بينما يتصرف "بحسن نية".

ويحتل إيفرتون راهنًا المركز الخامس عشر في الدوري على بعد نقطتين فقط من منطقة الهبوط.