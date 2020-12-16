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الدوري الإنكليزي الممتاز

ألاردايس يخلف بيليتش في تدريب ويست بروميتش ألبيون

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أعلن ويست بروميتش ألبيون المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم تعيين سام ألاردايس مدربا للفريق عقب إقالة مدربه السابق الكرواتي سلافن بيليتش اليوم الأربعاء.

AFP

وقال النادي في بيان إن ألاردايس وافق على عقد لمدة 18 شهرا.  

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