ألاردايس يخلف بيليتش في تدريب ويست بروميتش ألبيون

من قبل Reuters December 16, 2020 18:23 أعلن ويست بروميتش ألبيون المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم تعيين سام ألاردايس مدربا للفريق عقب إقالة مدربه السابق الكرواتي سلافن بيليتش اليوم الأربعاء.