ألاردايس يخلف بيليتش في تدريب ويست بروميتش ألبيون من قبل Reuters December 16, 2020 18:23 أعلن ويست بروميتش ألبيون المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم تعيين سام ألاردايس مدربا للفريق عقب إقالة مدربه السابق الكرواتي سلافن بيليتش اليوم الأربعاء. AFP وقال النادي في بيان إن ألاردايس وافق على عقد لمدة 18 شهرا. سام ألاردايس الدوري الإنكليزي الممتاز سلافن بيليتش ويست بروميتش ألبيون السابق وست بروميتش ينفصل عن مدربه بيل اقرأ التالي آخر الأحداث December 16, 2020 18:23 ألاردايس يخلف بيليتش في تدريب ويست بروميتش ألبيون December 16, 2020 14:03 وست بروميتش ينفصل عن مدربه بيليتش December 15, 2020 23:34 مانشستر سيتي يكتفي بالتعادل مع ويست بروميتش ألبيون December 15, 2020 20:50 وولفرهامبتون يفاجئ تشيلسي December 15, 2020 18:03 كلوب ينعي أوييه ويؤكد أن أحداً في ليفربول لن ينساه December 15, 2020 16:52 تصريح مثير آخر لمورينيو بشأن توتنهام وليفربول ! December 15, 2020 16:10 كورونا يمنع جماهير لندن من حضور مباريات البريمرليغ December 15, 2020 14:48 سحب رخصة قيادة غريليش لتسعة أشهر December 15, 2020 14:12 تشيلسي يتطلع لاعتلاء الصدارة December 15, 2020 13:57 سون لـbeIN SPORTS: "أتطلع دائماً إلى التحسن"